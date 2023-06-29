Пирог «Сказка» на кефире: не сможете остановиться — так вкусно (яйцо, масло, мука, сахар, корица)

Этот пирог на кефире с корицей понравится даже самым привередливым гурманам. Тесто получается нежно-бисквитным, ароматным и тающим во рту. Так и хочется проглотить еще один кусочек, оторваться невозможно!

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Ингредиенты: кефир — 1 стакан, сахар — 200 г, яйцо — 1 шт., мука — 400 г, разрыхлитель — 1 ч. л., сливочное масло — 150 г, соль — щепотка, корица — 0,5 ч. л., молотые грецкие орехи — 1 ст. л., сливочное масло для смазывания формы.

Смешиваем масло с мукой, молотой корицей, орехами, сахаром и солью. Растираем массу руками до состояния крошки и убираем горсть в сторону.

Добавляем кефир, яйцо и разрыхлитель. Вымешиваем до однородности, выливаем в смазанную форму и присыпаем крошкой. Выпекаем 30 минут в разогретой духовке.

Источник: lafoy.ru