Все ахнули! Пончики на кефире в сковородке - 5 минут, и готово

Пончики не обязательно могут быть из калорийного дрожжевого теста. Попробуйте вариант попроще — это так же вкусно.

Возьмите 100 мл кефира, 1 яйцо, 250 г муки, 1 ст. л. растительного масла, 60 г сахара, 12 г разрыхлителя, 1 щепотка ванилина.

Сначала взбейте яйцо с сахаром, а потом влейте кефир. Далее добавьте остальные ингредиенты, тщательно перемешайте и замесите тесто.

Скатайте лепешки толщиной 7–8 мм, вырежете серединки и обжарьте пончики в большом количестве масла с двух сторон на сковороде.

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