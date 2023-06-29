Пирог «Дядя Ваня» с рыбной консервой: 6 стаканов муки, 2 яйца и майонез — тесто готово

Готовим пирог «Дядя Ваня» из рыбной консервы — простецкая закуска, которая стала хитом Интернета. А ведь когда-то ели у бабушки в деревне на летних каникулах. Теперь готовим сами — дети просто в восторге: просят добавки.

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Для того, чтобы приготовить тесто, потребуется всего 8–10 минут. Оно получится легким, тесто бездрожжевое на майонезе — такое нежное, просто тончайшее. Без лишних калорий.

Нам понадобятся: 1 банка рыбных консервов, 7 ст.л. майонеза, 2 яйца, 6 ст.л. муки, 1 ч.л. разрыхлителя, 6 веточек зелени, специи.

Как приготовить?

Взбиваем яйца с майонезом, всыпаем муку с разрыхлителем и специями. Получаем жидкое тесто.

Выкладываем часть теста в форму, кладем начинку и посыпаем сверху зеленью. Выкладываем остальное тесто и выпекаем пирог 30 минут на 180 градусах в духовке. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru