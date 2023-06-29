Даем проверенный рецепт нежного манника: советский пирог на кефире, который все обожают — проще не бывает

Манник с тающей текстурой помнят все жители постсоветского пространства, заставшие времена СССР. Этот очень простой и невероятно аппетитный пирог готовили хозяйки в каждом доме.

В период тотального дефицита манник был настоящим спасением, ведь в нем используются самые простые ингредиенты, что никак не сказывается на его вкусе. Обязательно испеките этот пирог по проверенному советскому рецепту.