Даем проверенный рецепт нежного манника: советский пирог на кефире, который все обожают — проще не бывает

Манник с тающей текстурой помнят все жители постсоветского пространства, заставшие времена СССР. Этот очень простой и невероятно аппетитный пирог готовили хозяйки в каждом доме.
В период тотального дефицита манник был настоящим спасением, ведь в нем используются самые простые ингредиенты, что никак не сказывается на его вкусе. Обязательно испеките этот пирог по проверенному советскому рецепту.
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Ингредиенты: кефир — 350 миллилитров, манка — 2 стакана, яйца — 3 штуки, соль — щепотка, сахарный песок — 200 граммов, разрыхлитель или сода гашеная уксусом — 1 чайная ложка, сливочное масло для смазывания формы.
Взбить яйца с солью и сахаром, добавить слегка прогретый кефир, разрыхлитель и манку. Размешать и оставить на 10 минут, чтобы манная крупа разбухла.
Переложить тесто в смазанную форму, запекать 30 минут в духовке.
Источник: lafoy.ru.