Даем проверенный рецепт нежного манника: советский пирог на кефире, который все обожают — проще не бывает

Манник. Фото: соцсети

Эта выпечка просто тает во рту.

Манник с тающей текстурой помнят все жители постсоветского пространства, заставшие времена СССР. Этот очень простой и невероятно аппетитный пирог готовили хозяйки в каждом доме.

В период тотального дефицита манник был настоящим спасением, ведь в нем используются самые простые ингредиенты, что никак не сказывается на его вкусе. Обязательно испеките этот пирог по проверенному советскому рецепту.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты: кефир — 350 миллилитров, манка — 2 стакана, яйца — 3 штуки, соль — щепотка, сахарный песок — 200 граммов, разрыхлитель или сода гашеная уксусом — 1 чайная ложка, сливочное масло для смазывания формы.

Взбить яйца с солью и сахаром, добавить слегка прогретый кефир, разрыхлитель и манку. Размешать и оставить на 10 минут, чтобы манная крупа разбухла.

Переложить тесто в смазанную форму, запекать 30 минут в духовке.

Источник: lafoy.ru.

Читайте также