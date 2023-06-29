Почему наши оладушки никто забыть не может: обязательно кладем сметану, молоко и кефир — рецепт

Если не пожалеть в оладушки ингредиенты, то они выйдут нереально вкусными. Например, не стоит ограничиваться только лишь на молоке или кефире. Вливайте в состав оба молочных продукта, а если к тому же добавите немного сметаны, то вас за уши невозможно будет оттащить от них, поверьте.

Раскрываем наш волшебный рецепт пышных и нежных оладий, которые нравятся всем. Их сливочный аромат будет царить на кухне, маня попробовать еще кусочек.