Почему наши оладушки никто забыть не может: обязательно кладем сметану, молоко и кефир — рецепт

Если не пожалеть в оладушки ингредиенты, то они выйдут нереально вкусными. Например, не стоит ограничиваться только лишь на молоке или кефире. Вливайте в состав оба молочных продукта, а если к тому же добавите немного сметаны, то вас за уши невозможно будет оттащить от них, поверьте.
Раскрываем наш волшебный рецепт пышных и нежных оладий, которые нравятся всем. Их сливочный аромат будет царить на кухне, маня попробовать еще кусочек.
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Ингредиенты: кефир — 1 стакан, сухие дрожжи — 1 чайная ложка, сметана — 100 граммов, молоко — 100 миллилитров, сахар — 1 столовая ложка, соль — 1 щепотка.
Прогрейте слегка молоко, оно должно быть теплым,но не горячим. Положите в него дрожжи, добавьте сахарный песок, соль и две ложки пшеничной муки.
Размешайте до полного растворения ингредиентов, и уберите опару в теплое место подниматься минут на 15.
Далее положите в опару 100 граммов сметаны, высыпьте остальную муку, размешайте. Опять оставьте подниматься и пожарьте на сковороде с маслом, выкладывая аккуратно состав ложкой в растительном масле. Размешивать тесто не нужно, иначе пропадет пышность!
Источник: lafoy.ru.