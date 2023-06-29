Испеките обязательно — очень вкусно и просто: ароматная творожная шарлотка (творог, яблоки, чуть муки)

Эта шарлотка особенная — с творогом, благодаря чему обретает совершенно новый вкус и аромат. Тающая, волшебно-нежная, очаровывает с первого кусочка. Обязательно приготовьте этот простой пирог!

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Ингредиенты: 400 г яблок, 100 г муки, 100 г творога, 50 г сахара, 3 яйца, 1,5 ч.л. разрыхлителя, корица.

Взбиваем яйца с сахаром в густую пену. Добавляем просеянную муку с разрыхлителем и перемешиваем.

Кладем творог и еще раз взбиваем. Нарезаем мелко яблоки и тоже вводим в состав, перемешиваем вновь.