Будете готовить это каждый день: легкая летняя запеканка из творога и капусты — пальчики оближешь

Запомните этот летний рецепт запеканки из творога и капусты, он пригодится вам не один раз. В жару совсем не хочется тяжелых блюд, а это радует своей легкостью и нежным вкусом.

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Ингредиенты: 300 г творога, 250 г молодой капусты, полпучка петрушки, 1 ч.л. орегано, 0,5 ч.л. молотого кориандра, 2 ст.л. муки, 1 ч.л. разрыхлителя, 2 яйца, 0,5 ч.л. соли, 1 ч.л. оливкового масла.