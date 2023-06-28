Куриный пирог «Ряба» с капустой — на тесто: 10 ложек муки, стакан кефира и капля майонеза

Готовим куриный пирог «Ряба» с капустой — рецепт настолько прост, что справится даже тот, кто и у плиты не стоял. В детстве ели у бабушки в деревне — теперь готовим для домашних. Даже малоежки попросят добавки. Идеальный пирог на ужин — сытно, вкусно. А себестоимость — копейки!
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Берем для теста 1 стакан кефира, 1 ч. л. разрыхлителя, 150 г майонеза, 10 ст. л. муки, щепотка соли, 3 яйца. Для начинки: 350 г куриного филе, 350 г капусты, специи и зелень.
Сначала мелко шинкуем капусту, тушим на сковороде под крышкой, а потом вместе с измельченным филе и специями. Взбиваем яйца с солью, кефиром и майонезом, далее медленно добавляем муку с разрыхлителем.
Заливаем половину теста, выкладываем начинку и заливаем остальное. Выпекаем 40 минут при 180 градусах. Приятного аппетита!
По материалам lafoy.ru