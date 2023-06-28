Как нужно варить пельмени на самом деле: иначе лопнут, мясо — в бульоне со слипшимся тестом

Как правильно варить пельмени — казалось бы, такое простое блюдо, а эти нюансы многие упускают из виду. 80% делают неправильно. Если пельмени только из морозилки, их нужно подогреть. Иначе они лопнут, а мясо окажется в бульоне со слипшимся тестом.

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Для того, чтобы варить пельмени, нужно брать продукт комнатной температуры. Для этого повара кладут пельмени в теплую воду. Происходит как бы разморозка. Так, пластичность пельменей сохраняется, а тесто не слипается при варке.

Если же пельмени были отправлены в кипяток сразу после морозилки, лучше всего добавить в кастрюлю стакан холодной воды.

По материалам belnovosti.by