Как правильно готовить картофельное пюре — берем сливки: получаем кремовую текстуру

Как правильно приготовить картофельное пюре, чтобы его текстура получилась кремовой.

Оказывается, многие хозяйки делают только так. Жаль, что раньше не знали!

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Во-первых, картофель ни в коем случае нельзя мять до добавления молочного ингредиента. Во-вторых, нужно убрать все излишки влаги. Для этого ставим кастрюлю с картошкой на плиту. Через пару минут вливаем молоко. Картофель при этом должен оставаться цельным.

Кстати, наливать нужно не только молоко, лучше взять смесь молочного напитка со сливками. Соотношение компонентов должно быть равным.

При соблюдении этого условия пюре приобретет интересный сливочный вкус.

По материалам belnovosti.by