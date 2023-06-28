Что добавить в Оливье: 3 продукта, которые сделают салат вкуснее — жуем, за ушами трещит

Что добавить в Оливье, чтобы салат получится в разы вкуснее обычного — всего три продукта, а домашних от тарелки за уши не оттащишь. Такое объедение! Любимый рецепт из СССР.

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В салат можно добавить говяжий язык — забыть об этом продукте, большое упущение. Он обладает характерной текстурой и станет отличной заменой надоевшей колбасе.

Легкость и свежесть салату придаст огурец. Лучше всего брать свежие овощи, а не консервированные. Соленые огурцы идеальны для зимнего варианта салата.

Повара советуют добавлять в салат белок вместо цельного яйца. Желток делает салат более тяжелым.

По материалам belnovosti.by