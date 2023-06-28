Бросьте в кастрюлю дольку лимона при варке яиц — кулинарный трюк знают единицы

Зачем опытные хозяйки бросают дольку лимона в кастрюлю при варке яиц — полезный кулинарный трюк знают только единицы.

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Оказывается, что благодаря лимонному соку можно добиться весьма положительного эффекта. Если при варки яиц бросить в емкость дольку лимона, то после термической обработки скорлупка будет сниматься легче. А само яичко останется цельным. Скорлупа словно соскальзывает с яйца.

Кстати, вместо лимона можно использовать и пищевую соду. Достаточно лишь добавить в кастрюлю с бурлящей жидкостью половину чайной ложки соды. Эффект будет таким же. Скорлупа без проблем снимется с яиц.

По материалам belnovosti.by