Как правильно жарить рыбу на сковороде — секрет в панировке: филе золотистое и хрустящее

Как правильно жарить рыбу на сковороде, чтобы кусочки остались цельными, пропеклись с золотистой корочкой. 80% готовят неправильно. Теперь и мы знаем, чего ни в коем случае нельзя делать при жарке рыбы — тут же развалится.

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Использовать для панировки можно любую муку, но только не пшеничную. Идеально для этого подойдет кукурузная мука. Благодаря этому ингредиенту рыбка получится хрустящей и золотистой. К тому же, кусочки филе так точно не пригорят к сковороде.

При этом рыба остается буквально «запечатанной» в кукурузной панировке. Блюдо получается нежным и более сочным.

По материалам belnovosti.by