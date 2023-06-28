Как на самом деле делается грузинский салат: тот самый, с огурцами, помидорами и грецкими орехами — во всех ресторанах страны

Грузинский салат с грецкими орезами подают в каждом ресторане Грузии. Закуска всегда имеет успех и нравится почти всем, без исключения. Сейчас, когда в магазинах и огородах стали появляться сладкие помидоры и сочные огурчики, самое время попробовать это свежее и легкое национальное блюдо.

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Ингредиенты: 3 огурца, 3 помидора, 1 красная луковица, кинза. Для заправки:30 граммов грецких орехов, сок 1/2 лимона, (можно и больше), 1-2 зубчика чеснока, 2-3 столовые ложки оливкового масла.

Нарезаем овощи крупно. Все ингредиенты для заправки смешиваем и не очень мелко измельчаем блендером.

Добавляем заправку к овощам. Перемешиваем. Готово!

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты».