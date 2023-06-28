Творожный кекс «как в супермаркете»: готовим вкусную нежность из того, что есть у каждого

Многие из нас покупали вкуснейшие свеженькие творожные кексы в супермаркетах, но не догадывались, что приготовить их самостоятельно — проще простого. В ход идут продукты, которые есть у каждого в холодильнике.

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Ингредиенты: 200 граммов творога, 150 граммов сливочного масла, 4 яйца, 300 граммов сахара, 1 щепотка ванилина, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 щепотка соли, 300 граммов муки.

Разминаем творог, чтобы в нем не было крупных крупинок. Смешиваем мягкое сливочное масло, сахар, соль и ванилин.

Взбиваем ингредиенты миксером. Кладем постепенно яйца, продолжая взбивать. Добавляем творог, перемешиваем и медленно вводим просеянную муку с разрыхлителем.

Перекладываем состав в кулинарную форму, предварительно смазав ее маслом. Выпекаем в духовке 45–50 минут при 180 градусах.

Источник: lafoy.ru