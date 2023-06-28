Мука и сыр: быстрый и вкусный завтрак — дети обожают

Если вы уже не знаете, чем порадовать на завтрак вашего ребенка, попробуйте приготовить ему оладушки с сыром. Обычно дети обожают это блюдо. Готовится быстро, и для него нужно мало продуктов.

Возьмите 1 яйцо, 50 г муки, 10 мл оливкового масла, 50 г творожного сыра, 20 г твердого сыра, зелень, грибы, ветчину.

В отдельной миске смешайте яйцо, муку, рубленную зелень и творожный сыр. Добавьте оливковое масло, ветчину и грибы. Хорошо перемешайте и обжарьте на сковородке привычным способом. После — посыпьте тертым сыром.

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