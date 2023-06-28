На одном кусочке не остановитесь: как сделать нежную запеканку из творога, кабачка и зелени — всего 2 ложки муки

Эта запеканка радует своим нежным вкусом и легкостью. По желанию вы можете добавить в нее и другие овощи: помидоры, баклажаны и любые другие.

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Ингредиенты: 400 г творога, 3 яйца, 1 кабачок, пучок укропа с петрушкой, 2 ст.л. муки, 0,5 ч.л. молотой паприки, щепотка молотого черного перца, 8 г соли, 1 ч.л. оливкового масла.

Творог протираем, кабачок натираем на терке, укроп измельчаем. Все смешиваем, добавляем взбитые яйца, специи, соль и муку. Выкладываем тесто в смазанную форму и выпекаем на 200 градусах 25 минут.

Источник: lafoy.ru.