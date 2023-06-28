Манник по советскому рецепту: помним этот вкус с детства — простое тесто на 2 стаканах манки

Данный рецепт манника передавали друг другу хозяйки во времена СССР из уст в уста или в виде записи на бумаге. Тогда у всех девушек и женщин были тетрадки с любимыми блюдами и выпечкой. Манник там был непременно!
Это очень простой в исполнении пирог, готовится из максимально доступных ингредиентов и всегда получается очень вкусным!
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Ингредиенты: теплый кефир — 350 мл, манка — 2 стакана, яйца — 3 штуки, соль — щепотка, сахарный песок — 200 г, разрыхлитель теста (или гашеная сода) — 1 ч.л., сливочное масло для смазывания формы.
Взбить яйца с солью и сахаром, добавить кефир, разрыхлитель и манку. Размешать, оставить на 10 минут, чтобы манка разбухла.
Переложить состав в смазанную форму. Выпекать 30 минут в духовке.
Источник: lafoy.ru.