Манник по советскому рецепту: помним этот вкус с детства — простое тесто на 2 стаканах манки

Данный рецепт манника передавали друг другу хозяйки во времена СССР из уст в уста или в виде записи на бумаге. Тогда у всех девушек и женщин были тетрадки с любимыми блюдами и выпечкой. Манник там был непременно!

Это очень простой в исполнении пирог, готовится из максимально доступных ингредиентов и всегда получается очень вкусным!