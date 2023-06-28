Никогда не делаем оладьи просто на кефире или молоке: смешиваем и еще добавляем сметану — рецепт волшебный

Кто-то делает оладушки на кефире, кто-то на молоке, кто-то на сметане, а мы готовим их со всеми этими ингредиентами сразу. В итоге выпечка выходит просто волшебной.
Ингредиенты: кефир — 1 стакан, сухие дрожжи — 1 чайная ложка, сметана — 100 граммов, молоко — 100 миллилитров, сахар — 1 столовая ложка, соль — 1 щепотка.
Немного подогреваем молоко, кладем в него дрожжи, насыпаем сахар, соль и парочку ложек муки. Размешиваем и ставим в теплое место нашу опару, чтобы она вспенилась. Уйдет примерно минут 15 на это.
Потом добавляем в опару сметану, досыпаем остатки муки. Опять ставим в теплое место подниматься.
Обжариваем оладушки на масле.
Источник: lafoy.ru.