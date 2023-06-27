Эстрагон, лайм и газировка: как быстро приготовить вкуснейший напиток для утоления жажды — «Тархун» из магазина и рядом не стоял

«Тархун» - напиток, который быстро способен утолить жажду в жару. К тому же, он приятен на вкус. Но совсем не обязательно покупать его в магазине.

«Тархун» вполне можно приготовить и в домашних условиях. И он будет гораздо вкуснее промышленного.

Понадобится всего четыре ингредиента: 60-70 граммов эстрагона, лимон или лайм, 150 г сахара, 250 мл обычной воды и 750 мл – газированной.

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