Рецепт вкуснейших соленых творожников: добавляем картошку в тесто для сырников и жарим на сковородке

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Готовим: творог протираем через сито, картофель (его лучше взять отваренный в мундире) натереть на мелкой терке, а затем смешать с творогом. В полученную массу разбить яйцо, ввести измельченные чеснок и укроп, соль. Сахар добавить по вкусу и в том случае, если творог кислый. Добавить муку, соду (разрыхлитель), тщательно перемешать влажными руками, сформировать сырники, обвалять в муке и обжарить до готовности на сковороде, предварительно разогрев растительное масло.

Соленые творожники подают с овощами, соусом, сметаной. Приятного аппетита!

По материалам belnovosti.by