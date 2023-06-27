Рецепт вкуснейших соленых творожников: добавляем картошку в тесто для сырников и жарим на сковородке

Тем, кто любит баловаться чайком, но не с конфетами, а чем-то несладким, рекомендуем приготовить соленые творожники, или сырники с картошкой. Это быстро, вкусно и просто. Домашние оценят!
Ингредиенты:
- творог – 300 г;
- картофель – 2-3 шт.;
- яйцо – 1 шт;
- чеснок – 1 зубчик;
- укроп, сахар, соль – по вкусу;
- мука – 1 ст. л.;
- сода (разрыхлитель) – щепотка;
- растительное масло.
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Готовим: творог протираем через сито, картофель (его лучше взять отваренный в мундире) натереть на мелкой терке, а затем смешать с творогом. В полученную массу разбить яйцо, ввести измельченные чеснок и укроп, соль. Сахар добавить по вкусу и в том случае, если творог кислый. Добавить муку, соду (разрыхлитель), тщательно перемешать влажными руками, сформировать сырники, обвалять в муке и обжарить до готовности на сковороде, предварительно разогрев растительное масло.
Соленые творожники подают с овощами, соусом, сметаной. Приятного аппетита!
По материалам belnovosti.by