Нежное творожное печенье, которое всегда получается: пачка творога, пачка сметаны, полтора стакана муки — смешал и в печь

Тающее во рту печенье с творогом влюбит в себя с первого взгляда. Оно готовится очень просто!

Как только вы испробуете этот рецепт в деле, вы больше не захотите никакой другой выпечки. Да и зачем покупать магазинное, когда можно за несколько минут сделать самим такую вкуснотищу.

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Ингредиенты: 200 граммов творога, 150 граммов сметаны, щепотка соли, 100 граммов сахара, 0,5 чайной ложки соды, 1 чайная ложка уксуса, 350 граммов муки.

Погасите соду уксусом и смешайте все ингредиенты, кроме муки. Просейте муку и постепенно введите и ее в тесто. Сформируйте небольшое печенье произвольной формы. Выпекайте на пергаменте в духовке 35 минут на 180 градусах.

Источник: lafoy.ru