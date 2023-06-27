Картофельный пирог «Ванька» с тертым сыром — без муки: прямо со сковороды ели в деревне

Как за 15-20 минут приготовить вкуснейший пирог «Ванька» с картофельной и сырной начинкой. В детстве ели у бабушки в деревне прямо со сковороды. Вкуснятина — готовим и сейчас: полюбился всем. Пирог получается сочным, потому что его готовят без муки.

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