Картофельный пирог «Ванька» с тертым сыром — без муки: прям со сковороды ели в деревне

Как за 15-20 минут приготовить вкуснейший пирог «Ванька» с картофельной и сырной начинкой. В детстве ели у бабушки в деревне прямо со сковороды. Вкуснятина — готовим и сейчас: полюбился всем. Пирог получается сочным, потому что его готовят без муки.

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Берем 800 г картофеля, 250 г твердого сыра, 2 яйца, 30 г рубленой зелени, специи.

Натираем картофель на крупной терке, затем мнем, чтобы убрать всю лишнюю жидкость. Добавляем тертый сыр, яйца, специи и зелень. Все перемешиваем.

Выкладываем смесь в смазанную маслом разогретую сковороду. Жарим под крышкой 8-10 минут с каждой стороны. Переворачиваем деревянной лопаткой, так, чтобы пирог остался в целости. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru