Нежные пирожки на сметане без дрожжей: забудьте прошлые рецепты — будете готовить только эти

Вы больше никогда не захотите возиться с дрожжевым тесом, если попробуете это, на сметане. Нежное, мягкое, воздушное оно прекрасно сочетается с разного рода начинками.

Кладите внутрь варенье, фрукты с сахаром, толченую картошку, тушеную капусту, жареный фарш с луком, - вся выпечка получится очень вкусной.

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Ингредиенты: 350 г муки, 200 г сметаны, 1 яйцо, 1 ст.л. растительного масла, по 1 ч.л. сахара и соли, 0,3 ч.л. соды.

Взбить сметану с яйцом. Добавить масло и перемешать. Внести сухие ингредиенты, вымесить тесто и оставить его на полчаса под пленкой. Разделить тесто на части, сформировать пирожки, пожарить на масле.

Источник: lafoy.ru.