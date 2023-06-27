Что обязательно нужно добавить в бульон — куриный суп будет золотистым и наваристым

Как правильно варить бульон, чтобы куриный суп получился золотистым и наваристым — так вкусно, готовим по бабушкиному рецепту. Вкус детства — от тарелки за уши не оттащишь, домашние попросят добавки. Куриный суп — отличное первое блюдо, которое можно есть даже летом.

Еще больше кулинарных советов в Telegram-канале «Звездная пыль».

Никогда бы не догадались, что в бульон нужно добавлять грецкие орехи. Этот ингредиент сделает классический куриный суп более наваристым и вкусным. Орехи нужно измельчить — перетереть в ступке.

Добавлять грецкие орехи нужно вместе с овощами через полчаса после закипания бульона. Варить суп после этого надо еще 15 минут. Также в кастрюлю можно положить немного кукурузной муки — достаточно развести 2 ст.л. продукта в 100 мл воды. И вместе с петрушкой добавить в бульон — так он получится золотистым.

По материалам belnovosti.by