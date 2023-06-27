Тот самый, настоящий манник, который любят все: 2 стакана манки, 1,5 — кефира, 3 яйца

Манник всегда чарует своим нежным деликатным вкусом и моментально разлетается со стола за чаем. При этом ингредиенты идут на эту выпечку самые простые.

Если вам когда-то пекла манник бабушка или мама, вы вспомните этот волшебный вкус, когда приготовите эту вкуснятину по данному рецепту.

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Ингредиенты: 350 мл теплого кефира, 2 стакана манной крупы, 3 яйца, щепотка соли, 200 г сахара, 1 ч.л. разрыхлителя, сливочное масло для смазывания формы.

Взбиваем яйца с солью и сахаром, добавляем кефир, разрыхлитель и манную крупу. Вымешиваем и оставляем на 10 минут, чтобы манка разбухла.

Перекладываем тесто в смазанную форму и отправляем выпекаться на 30 минут в духовку.

Источник: lafoy.ru.