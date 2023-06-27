Как правильно готовить омлет, чтобы он не опадал — хитрый трюк с яйцами: узнали только сейчас

Как правильно готовить омлет, чтобы он не опадал. Ввзбивать яйца ни в коем случае нельзя: блюдо тут же потеряет свою пышность и по вкусу будет напоминать сухую подошву. Об этом мало кто знает, но французы готовят омлет только так.

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Берем яйца — 5 шт, неполный стакан молока, соль по вкусу. Затем разогреваем духовку до 200 градусов и смазываем сливочным маслом форму для омлета.

В миску разбиваем 5 яиц (взбивать их не надо. — Прим. ред.), добавляем молоко и перемешиваем. Выливаем эту смесь в форму и ставим в духовку. На омлете должна появиться коричневая корочка. Томим блюдо в духовке еще 20 минут после приготовления и подаем к столу. Приятного аппетита! К нему можно добавить жареные грибы и тертый сыр — омлет получится сытным. Вкуснятина!

По материалам belnovosti.by