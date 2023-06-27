Салат «Каприз» из двух ингредиентов — огурец и помидор: поливаем кисло-сладкой заправкой от шеф-повара

Готовим салат «Каприз» из двух ингредиентов — идеальный дачный вариант, в ход пойдут овощи с грядок и теплиц. Рецепт настолько прост, что с ним справится даже подросток. Берем 3 огурца и 4 помидора. Секрет — в чудо-заправке от шеф-повара. Этот соус сделает самый простой салат вкуснее во сто раз. Просто пальчики оближешь — готовим на даче через день, такая вкуснота. Заправка придаст салату оригинальный вкус.

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Берем миску и смешиваем 3 ст.л. лимона с 5 ст.л. масла. Можно использовать растительное, оливковое, льняное или кунжутное. Затем добавляем 1 ст.л. меда и 1 ст.л. цедры цитрусовых. Перемешиваем и кладем щепотку горчицы и орегано. Также по вкусу можно добавить соль и перец. С такой заправкой даже самый простой салат станет вкуснее. Приятного аппетита!

По материалам belnovosti.by