Как правильно жарить кабачки на сковороде — иначе впитывают масло: 80% готовят неправильно

Кабачки. Фото: freepik.com / jannoon028

Кабачки получатся хрустящими, но сочными.

Как правильно жарить кабачки на сковороде так, чтобы овощи не впитывали в себя большое количество растительного масла. Едва ли это улучшит вкус закуски, скорее наоборот, придаст блюду излишнюю жирность. 

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Для того, чтобы кабачки не впитывали в себя масло, перед тем, как отправить овощи на сковороду, нужно обвалять кабачки (в виде кружочков, Прим. ред.) в муке, а после окунуть в сырое яйцо. Так на кабачках появится оболочка, которая не даст маслу пропитать овощи.

Блюдо дойдет до готовности быстрей, и закуска получится довольно аппетитной. 

По материалам belnovosti.by

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