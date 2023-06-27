Как правильно жарить кабачки на сковороде — иначе впитывают масло: 80% готовят неправильно

Как правильно жарить кабачки на сковороде так, чтобы овощи не впитывали в себя большое количество растительного масла. Едва ли это улучшит вкус закуски, скорее наоборот, придаст блюду излишнюю жирность.

Еще больше кулинарных советов в Telegram-канале «Звездная пыль».

Для того, чтобы кабачки не впитывали в себя масло, перед тем, как отправить овощи на сковороду, нужно обвалять кабачки (в виде кружочков, — Прим. ред.) в муке, а после окунуть в сырое яйцо. Так на кабачках появится оболочка, которая не даст маслу пропитать овощи.

Блюдо дойдет до готовности быстрей, и закуска получится довольно аппетитной.

По материалам belnovosti.by