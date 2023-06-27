Не можем остановиться, готовим каждый день: пирожки из лаваша с сыром, сладким перцем и горошком — сочная и тягучая начинка

Если вы любите шаурму и пирожки, попробуйте обязательно это комбо — пирожки из лаваша. Это нереальная вкуснятина, которую вы захотите есть и готовить каждый день. Остановиться просто невозможно!

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Ингредиенты: 2 лаваша, 3 ст.л. горошка, 3 перца, 1 пучок зелени, 2 помидора, 100 мл сметаны, 1 яйцо, 150 г сыра.

Нарезаем перец полосками, а помидоры кубиками, зелень меленько шинкуем. Лаваши разрезаем на части, смазываем сметаной, посыпаем тертым сыром и выкладываем начинку.

Формируем пирожки в виде треугольников, смазываем яйцом и ставим на 10–15 минут в духовку на 190 градусах.

Источник: lafoy.ru.