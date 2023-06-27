Делаем летний легкий салат «Три перца»: нарежем куриную грудку, огурчики, заправим йогуртом или майонезом

Салат. Фото: соцсети

Такая закуска никогда не надоедает

Легкий летний салат «Три перца» порадует своим ярким и свежим вкусом и приятным сочетанием ингредиентов.            

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Ингредиенты:

  • красный перец — 2 шт.,
  • зеленый перец — 2 шт.,
  • желтый перец — 2 шт.,
  • свежий огурец — 2 шт.,
  • маринованный огурец — 2 шт.,
  • куриная грудка — 300 граммов,
  • консервированная кукуруза — 1 банка,
  • свежая зелень — по вкусу,
  • соль — по вкусу,
  • майонез / натуральный йогурт — 3–4 столовые ложки.

Куриную мякоть отварите заранее, остудите. Нарежьте соломкой овощи. Грудку распределите по волокнам. Смешайте все ингредиенты, подсолите по вкусу, положите нашинкованную зелень. Заправьте выбранным соусом.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты».

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