Эти сырники не испортят фигуру: готовим в духовке без масла — воздушные и вкусные

Сырники на завтрак, пожалуй, обожают все. Однако не каждая хозяйка балует себя и близких этим лакомством из-за их жирности.

Этот рецепт позволит приготовить пышные и воздушные сырники без применения масла. Кроме того, вам не придется терять время на жарку. Вы просто разложите их по противню и запечете в духовке.

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