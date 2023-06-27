Эти сырники не испортят фигуру: готовим в духовке без масла — воздушные и вкусные

Сырники на завтрак, пожалуй, обожают все. Однако не каждая хозяйка балует себя и близких этим лакомством из-за их жирности.
Этот рецепт позволит приготовить пышные и воздушные сырники без применения масла. Кроме того, вам не придется терять время на жарку. Вы просто разложите их по противню и запечете в духовке.
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Ингредиенты: 500 граммов творога, 2 яйца, 5 столовых ложек муки, 5 столовых ложек сахара.
Просеиваем муку, смешиваем все ингредиенты до однородности. Формируем влажными руками сырники, выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Выпекаем 20 минут в духовке на 180 градусах. Посередине процесса переворачиваем сырники.
Источник: lafoy.ru.