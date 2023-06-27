Те самые, из детства: как приготовить пышные пончики с воздушным тестом — советский рецепт

Тот, кто застал советские времена, наверняка до сих пор помнит волшебный вкус пышных пончиков из кулинарии. Они манили своим ароматом и воздушной текстурой, обещая счастье.
Сейчас каждая хозяйка может повторить тот самый советский рецепт на своей кухне, побаловав лакомством своих близких.
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Ингредиенты: 600 г муки, 30 г свежих дрожжей, 2 яйца, 100 мл молока, 100 г сливочного масла, 300 мл растительного масла, полстакана сахара, ванилин, соль.
Крошим дрожжи в теплое молоко, добавляем сахар, пару столовых ложек муки, перемешиваем и убираем в теплое место на 20 минут.
Смешиваем просеянную муку, мягкое сливочное масло, опару, яйца, ванилин и соль. Замешиваем тесто, накрываем полотенцем и убираем в сторону на 1,5 часа.
Делим тесто на толстые колбаски, формируем пончики и жарим в раскаленном масле до золотистого цвета. Готовые пончики выкладываем на бумажное полотенце.
Источник: lafoy.ru.