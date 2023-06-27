Те самые, из детства: как приготовить пышные пончики с воздушным тестом — советский рецепт

Тот, кто застал советские времена, наверняка до сих пор помнит волшебный вкус пышных пончиков из кулинарии. Они манили своим ароматом и воздушной текстурой, обещая счастье.

Сейчас каждая хозяйка может повторить тот самый советский рецепт на своей кухне, побаловав лакомством своих близких.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».