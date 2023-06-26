Добавили стакан варенья в тесто и получили пышный пирог к чаю: бисквит просто тает во рту

Роскошный пирог из самых простых продуктов вы можете готовить хоть каждый день. Он невероятно прост в исполнении, при этом очень аппетитный.

Ингредиенты: 1 стакан теплого кефира, 1 стакан любого варенья, 2 яйца, 450 г муки, 60 г сахара, щепотка соды, 0,5 ч.л. лимонного сока, 10 г сливочного масла, 1 ст.л. сахарной пудры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Соединяем варенье с кефиром, взбиваем с сахаром яйца, выливаем туда же, добавляем муку и соду, гашенную лимонным соком.

Перемешиваем, выливаем тесто в смазанную форму и ставим на полчаса в разогретую духовку. Готовый пирог присыпаем сахарной пудрой.

Источник: lafoy.ru.