Что нужно добавить в фарш — котлеты будут воздушными: кусаем, а мясной сок течет по губам

Для того, чтобы котлеты получились воздушными, нужно добавить в фарш этот продукт. Секрет прост, но знают о нем только 40%, остальные делают не так.

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Берем 600 г куриного фарша, 1 ч. л. соли, 2 яблока, фиолетовый лук — 1 шт. 2 яйца, 2 зубчика чеснока, молотый перец, 100 мл подсолнечного масла, 5 ст. л. кукурузной муки.

На масле обжариваем нашинкованный лук, добавляем к нему яблоко. Чеснок измельчаем. Все эти компоненты смешиваем с фаршем. Затем взбиваем яйца и кладем специи по вкусу. Перемешиваем и лепим котлеты. Перед тем, как отправить мясные шарики на сковороду, их нужно пропитать в муке. Далее жарим котлеты до золотистой корочки. Готово. Приятного аппетита!

По материалам belnovosti.by