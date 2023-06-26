Как за пять минут убрать все кости из селедки — раз-два, и филе готово

Как за 5–10 минут убрать все косточки из селедки: два щелчка — и филе готово. Больше не придется часами чистить рыбу. Жаль, что раньше не знали, теперь делаем только так! Удобно и время экономит. Манипуляции просты: берем пакет и разделочную доску для рыбы.

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Сначала натянем пакет на доску, сверху кладем рыбу. Отрезаем часть с головой, разрежаем брюшко и извлекаем внутренности. Затем откладываем рыбу на тарелку и снимаем пакет с доски, оставляя внутрь отходы.

Селедку промываем под водой. Далее указательным и большим пальцами подцепляем хребет и ребра (2–3 с одной стороны и столько же — с другой).

Помогая себе большим пальцем, вынимаем хребет по всей длине рыбы, а в конце отрезаем его у хвоста.

Так, практически одним движением убираем все мелкие косточки в рыбе. Филе сельди готово. Приятного аппетита!

По материалам belnovosti.by