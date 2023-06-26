Как правильно варить свеклу, чтобы борщ получился ярко-красным: пошаговая инструкция

Как правильно варить свеклу, чтобы борщ получился ярко-красным. Оказывается только 65% знали, как это делается. Для остальных, делимся пошаговой инструкцией. Варим борщ теперь только так — получается густым, вкусным и ароматным. Попробуйте — вкуснятина, домашние попросят добавки!

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До того, как отправить свеклу в кастрюлю, ее нужно разделить на три равные части. Первые два кусочка нарезаем соломкой и кладем в кастрюлю сразу же. Оставшуюся часть оставляем на потом. Примерно за 20 минут до того, как борщ будет готов, добавьте в кастрюлю оставшуюся свеклу. Ее нужно натереть на мелкой терке. Эту кашицу нужно варить в супе еще четверть часа. После этого борщ можно подавать к столу с майонезом и петрушкой. Приятного аппетита!

По материалам belnovosti.by