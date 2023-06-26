Быстрые и сочные пирожки из пачки слоеного теста: в начинку мы нарежем яблоки — аромат по всей кухне

Очень ароматные, сочные, вкусные и при этом невероятно простые пирожки с яблоками можно сделать из пачки слоеного теста. Оно продается в каждом магазине рублей за 100.

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Ингредиенты: 1 кг дрожжевого слоеного теста, 7 яблок, 1 яйцо, 1 чашка сахара, 1 ч.л. молотой корицы.

Нарежьте раскатанное тесто на квадраты 12х12 см, в центр каждого выложите горку нарезанных кубиками яблок, посыпьте сахаром, смешанным с корицей.

Сложите в виде конвертиков, смажьте яйцом, выпекайте 50 минут в духовке.

Источник: lafoy.ru.