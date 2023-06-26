Салат «Княжеский» из трех ингредиентов — полбанки фасоли, сыр и сухарики: первым сметают с тарелки

Салат «Княжеский» из трех ингредиентов — готовим по маминому рецепту. Эта закуска первой улетает со стола: такая вкуснятина. Просто пальчики оближешь — объедение. Готовим через день — все никак не надоест. Домашние в восторге, гости просят добавки — этот легкий салат стал хитом.

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Берем полбанки фасоли, твердый сыр (из любимых сортов. — Прим. ред.) и сухарики. Можно купить готовые со вкусом чеснока или приготовить самим. Для заправки можно взять чесночный майонез или обычный.

Смешиваем все ингредиенты перед тем, как подать на стол, иначе сухарики размокнут и превратятся в кашу. Закуску можно подать на зеленых листьях салата. Готово. Приятного аппетита!