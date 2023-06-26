Классические пончики, которые всегда получаются: тесто воздушное, как пух — поднимается быстро

Ингредиенты: 8 граммов сухих дрожжей, 350 граммов муки, 100 миллилитров молока, 1 яйцо, 20 граммов сливочного масла, 400 миллилитров растительного масла, 50 граммов сахара, ванилин, соль.

Вводим дрожжи в теплое молоко, кладем сахар, 2 столовые ложки муки, отставляем опару в теплое место на 10 минут.

Добавляем далее яйцо, мягкое сливочное масло, соль, ванилин и оставшуюся муку. Замешиваем тесто, накрываем и убираем в сторону на 1 час.

Раскатываем тесто толщиной около 1 сантиметра, выдавливаем чашкой и потом крышечкой от бутылки пончики и оставляем подниматься на 20 минут.

На разогретой сковороде с маслом жарим пончики до золотистого цвета и выкладываем на бумажную салфетку.

Источник: lafoy.ru.