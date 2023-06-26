Оладьи «волшебные»: всегда для вкуса смешиваем молоко, кефир и сметану — все просят этот рецепт

Ингредиенты: 1 стакан кефира, 1 ч.л. сухих дрожжей, 100 г сметаны, 100 мл молока, 1 ст.л. сахара, 1 щепотка соли.

На опару смешиваем теплое молоко, дрожжи, сахар, соль и 2 ложки муки. Оставляем на 15 минут. Далее кладем сметану, потом вводим оставшуюся муку. Оставляем тесто в тепле еще на 30 минут.

Жарим оладьи с двух сторон на среднем огне в масле.

Источник: lafoy.ru.