Как приготовить вкусный бисквитный пирог с изюмом за пять минут: кефир, мука, сахар, яйца

Яйца с сахаром взбиваем, кладем также в состав сметану. Вливаем кефир, добавляем соль, муку и разрыхлитель. Изюм промываем кипятком, обсушиваем и кладем в тесто.

Перекладываем состав в смазанную форму и отправляем на 30 минут в разогретую духовку. Готовый пирог присыпаем сахарной пудрой.

Источник: lafoy.ru.