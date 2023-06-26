Как приготовить вкусный бисквитный пирог с изюмом за пять минут: кефир, мука, сахар, яйца

За пять минут вы сможете замесить тесто для вкусного и пышного пирога с изюмом. К чаю эта выпечка просто идеальна.
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Ингредиенты: 300 миллилитров кефира, 3 яйца, 1 стакан сахара, 280 граммов муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 щепотка соли, 1 столовая ложка сметаны, 1 горсть изюма, 1 столовая ложка сахарной пудры, сливочное масло для смазывания формы.
Яйца с сахаром взбиваем, кладем также в состав сметану. Вливаем кефир, добавляем соль, муку и разрыхлитель. Изюм промываем кипятком, обсушиваем и кладем в тесто.
Перекладываем состав в смазанную форму и отправляем на 30 минут в разогретую духовку. Готовый пирог присыпаем сахарной пудрой.
Источник: lafoy.ru.