Курочка в коле: готовим нежную мякоть с незабываемым вкусом

Куриное филе нарезаем в виде небольших кубиков. Обжариваем на растительном масле на сильном огне.

Кладем имбирь, чеснок, вливаем соевый соус и колу.

Тушим на среднем огне, пока жидкость не испарится.

Источник: Telegram-канал «Домашнее меню».