Курочка в коле: готовим нежную мякоть с незабываемым вкусом

Курица в коле — это гастрономическое удовольствие. Мясо получается очень мягким и нежным, напоминает блюда азиатской кухни (китайской, японской).
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Ингредиенты:
- куриное филе — 500 граммов,
- кола (любая) — 300 миллилитров,
- соевый соус — 4 столовые ложки,
- имбирь сушеный — 2 чайных ложки,
- чеснок сушеный — 2 чайных ложки,
- масло растительное — 3 столовые ложки.
Куриное филе нарезаем в виде небольших кубиков. Обжариваем на растительном масле на сильном огне.
Кладем имбирь, чеснок, вливаем соевый соус и колу.
Тушим на среднем огне, пока жидкость не испарится.
Источник: Telegram-канал «Домашнее меню».