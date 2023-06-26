Курочка в коле: готовим нежную мякоть с незабываемым вкусом

Курочка. Фото: соцсети

Вам понравится простой рецепт.

Курица в коле — это гастрономическое удовольствие. Мясо получается очень мягким и нежным, напоминает блюда азиатской кухни (китайской, японской).

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Ингредиенты:

  • куриное филе — 500 граммов,
  • кола (любая) — 300 миллилитров,
  • соевый соус — 4 столовые ложки,
  • имбирь сушеный — 2 чайных ложки,
  • чеснок сушеный — 2 чайных ложки,
  • масло растительное — 3 столовые ложки.

 

Куриное филе нарезаем в виде небольших кубиков. Обжариваем на растительном масле на сильном огне.

Кладем имбирь, чеснок, вливаем соевый соус и колу.

Тушим на среднем огне, пока жидкость не испарится. 

Источник: Telegram-канал «Домашнее меню».

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