Ролл-омлет в корейском стиле и другие рецепты недели

Ролл-омлет в корейском стиле

НАДО (на 4 порции): 8 яиц · 100 г ветчины · 100 г сыра · несколько перьев зеленого лука · 1 небольшой томат · соль, перец · 50 мл молока · 2 ст. ложки растительного масла.

ГОТОВИМ:

1. Томат, лук и ветчину мелко нарезаем. Натираем сыр.

2. Яйца слегка взбиваем с молоком, добавляем нарезанное, солим, перчим, перемешиваем.

3. На сковороде разогреваем масло, выливаем половину яичной смеси, огонь убавляем до среднего.

4. Когда яичный блинчик схватится сверху, подворачиваем краешек и сдвигаем к краю.

5. На освободившееся место выливаем еще смеси - так, чтобы попало на припеченную часть.

6. Потихоньку продолжаем сворачивать ролл и подливать смесь, пока она не закончится. Если у вас не очень хорошая сковорода, не забывайте периодически ее смазывать.

7. Готовый ролл нарезаем на порции и подаем.

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Хачапури на сковородке