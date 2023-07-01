Ролл-омлет в корейском стиле и другие рецепты недели

Ролл-омлет в корейском стиле
НАДО (на 4 порции): 8 яиц · 100 г ветчины · 100 г сыра · несколько перьев зеленого лука · 1 небольшой томат · соль, перец · 50 мл молока · 2 ст. ложки растительного масла.
ГОТОВИМ:
1. Томат, лук и ветчину мелко нарезаем. Натираем сыр.
2. Яйца слегка взбиваем с молоком, добавляем нарезанное, солим, перчим, перемешиваем.
3. На сковороде разогреваем масло, выливаем половину яичной смеси, огонь убавляем до среднего.
4. Когда яичный блинчик схватится сверху, подворачиваем краешек и сдвигаем к краю.
5. На освободившееся место выливаем еще смеси - так, чтобы попало на припеченную часть.
6. Потихоньку продолжаем сворачивать ролл и подливать смесь, пока она не закончится. Если у вас не очень хорошая сковорода, не забывайте периодически ее смазывать.
7. Готовый ролл нарезаем на порции и подаем.
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Хачапури на сковородке
Фото: Shutterstock
НАДО (на 3 порции): 250 г сыра сулугуни · 130 г муки · 200 мл молока · 1 яйцо · 1/2 ч. ложки сахара · щепотка соли · 1/2 ч. ложки разрыхлителя · 1 ст. ложка растительного масла.
ГОТОВИМ:
1. Смешиваем яйцо, соль, сахар, молоко, муку и разрыхлитель.
2. Добавляем тертый сыр и перемешиваем.
3. Разогреваем масло в сковороде и выливаем тесто. Жарим на тихом огне 8 минут под крышкой.
4. Переворачиваем лепешку и жарим еще 3 минуты.
Творожная запеканка с черешней
Фото: Shutterstock
НАДО (на 3 порции): 300 г творога · 150 г черешни · 2 яйца · 100 г муки · 30 г сахара · 1 ч. ложка разрыхлителя · сахарная пудра для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Яйца взбиваем с сахаром.
2. Добавляем творог и пробиваем блендером.
3. Добавляем муку и разрыхлитель.
4. Из черешни извлекаем косточки, режем ягоды на половинки. Добавляем в творожную массу, перемешиваем.
5. Форму застилаем пергаментом и выкладываем массу.
6. Ставим в разогретую до 180 °С духовку и выпекаем 30 - 40 минут.
7. Даем немного остыть, вынимаем из формы и посыпаем сахарной пудрой.