Творожные пончики в духовке: готовим нежирную воздушную вкуснятину, которая сама прыгает в рот — недорого и аппетитно

Пончики с творогом станут любимым лакомством всей семьи. Они получаются пышными, воздушными, мягкими и нежными.

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Ингредиенты: 250 граммов творога, 1 столовая ложка сметаны, 1 яйцо, 1 столовая ложка растительного масла, 200 граммов муки, 1 столовая ложка сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 щепотка соли.

Для начала нужно растереть творог или пробить его блендером, чтобы не было крупных крупинок. Далее взбейте яйцо, сметану, сахар, соль и растительное масло.

Положите творог, перемешайте, а потом введите просеянную муку с разрыхлителем. Сформируйте небольшие пончики любым удобным способом и выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в духовке при 180 градусах 25-30 минут.

Источник: lafoy.ru.