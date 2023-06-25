Что нужно добавить в начинку для пирожков с яйцом и луком: язык проглотите — вкуснота

Пышные и румяные пироги с яйцом и луком — любимое угощение в деревне. Это лакомство обожают и дети, и взрослые. Выпечка получается ароматной, а готовить такие пироги проще простого — справится даже тот, кто редко стоит у плиты.

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Кстати, далеко не все хозяйки знают, какой ингредиент нужно добавлять в начинку для пирожков с яйцом и луком. Так они станут еще вкуснее. Исправим эту оплошность — для того, чтобы начинка стала аппетитней, в нее нужно влить немного растопленного сливочного масла. Оно должно быть подогретым.

Так лук слегка «примнется», а пирожки станут более «сливочными» на вкус. А если хочется сделать выпечку более ароматной и придать ей пикантный острый привкус, добавьте к яйцам и луку черный перец крупного помола.

По материалам belnovosti.by