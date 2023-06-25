Творожная запеканка в сметанной заливке: становится такой сочной, оторваться невозможно

Если вы хотите приготовить очень сочную и нежную творожную запеканку, то этот рецепт для вас. В нем нет муки, мало манки, а сметанная заливка наделяет блюдо особенным тающим вкусом.

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Ингредиенты: 600 граммов творога, 250 граммов сметаны, 3 яйца, 2 столовые ложки манки, 1 стакан сахара, щепотка соли, 3 капли ванильной эссенции, горсть изюма, 10 граммов сливочного масла.

Замачиваем в горячей воде изюм минут на 10, воду сливаем и обсушиваем сухофрукты. Творог протираем, добавляем яйца, манную крупу, соль, половину сахара, изюм и ванильную эссенцию.

Смазываем форму маслом, выливаем тесто и отправляем в духовку на 20 минут. Далее запеканку заливаем сметаной, взбитой с сахаром, ставим выпекаться еще на 15 минут.

Источник: lafoy.ru.