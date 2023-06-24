Летом ничего другого и не захочется: рецепт воздушного, легкого тортика без муки

Жарким летом не особо хочется угощаться тяжелыми блюдами и мучными изделиями – это время для чего-то легкого, прохладного и воздушного. Вот рецепт летнего тортика, который готовится без муки. Это скорее творожно-сметанная масса с фруктами и ягодами.
Ингредиенты:
- 300-400 граммов клубники или других ягод;
- 300-400 граммов абрикосов или других фруктов;
- 500 граммов сметаны любой жирности;
- 300 граммов творога любой жирности;
- 200 граммов сахара;
- 20 граммов ванильного сахара по вкусу;
- 40 граммов быстрорастворимого желатина;
- 150 граммов любого печенья, кроме галетного.
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Сметану, творог и сахар смешать погружным блендером.
Затем дно формы выложить пергаментной бумагой, а сверху разломанным мягким печеньем.
Отдельно развести желатин по инструкции, растворить его, немного нагрев, и тонкой струйкой влить в творожную массу, постоянно помешивая.
Затем добавить в массу кусочки фруктов и ягод. Перелить все в форму. Сверху можно украсить фруктами и крошкой от печенья.
Отправить в холодильник минимум на 3-5 часов.
В итоге получит легкий, воздушный, освежающий тортик. Полный процесс приготовления показан на YouTube-канале «На кухне у Любани».