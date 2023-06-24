Летом ничего другого и не захочется: рецепт воздушного, легкого тортика без муки

Сметанный тортик. Фото: стоп-кадр из видео YouTube-канала «На кухне у Любани»

Свежее сметанное лакомство с ягодами и фруктами.

Жарким летом не особо хочется угощаться тяжелыми блюдами и мучными изделиями – это время для чего-то легкого, прохладного и воздушного. Вот рецепт летнего тортика, который готовится без муки. Это скорее творожно-сметанная масса с фруктами и ягодами.

Ингредиенты:

  • 300-400 граммов клубники или других ягод;
  • 300-400 граммов абрикосов или других фруктов;
  • 500 граммов сметаны любой жирности;
  • 300 граммов творога любой жирности;
  • 200 граммов сахара;
  • 20 граммов ванильного сахара по вкусу;
  • 40 граммов быстрорастворимого желатина;
  • 150 граммов любого печенья, кроме галетного.

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Сметану, творог и сахар смешать погружным блендером.

Затем дно формы выложить пергаментной бумагой, а сверху разломанным мягким печеньем.

Отдельно развести желатин по инструкции, растворить его, немного нагрев, и тонкой струйкой влить в творожную массу, постоянно помешивая.

Затем добавить в массу кусочки фруктов и ягод. Перелить все в форму. Сверху можно украсить фруктами и крошкой от печенья.

Отправить в холодильник минимум на 3-5 часов.

В итоге получит легкий, воздушный, освежающий тортик. Полный процесс приготовления показан на YouTube-канале «На кухне у Любани».

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