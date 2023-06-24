Летом ничего другого и не захочется: рецепт воздушного, легкого тортика без муки

Сметану, творог и сахар смешать погружным блендером.

Затем дно формы выложить пергаментной бумагой, а сверху разломанным мягким печеньем.

Отдельно развести желатин по инструкции, растворить его, немного нагрев, и тонкой струйкой влить в творожную массу, постоянно помешивая.

Затем добавить в массу кусочки фруктов и ягод. Перелить все в форму. Сверху можно украсить фруктами и крошкой от печенья.

Отправить в холодильник минимум на 3-5 часов.

В итоге получит легкий, воздушный, освежающий тортик. Полный процесс приготовления показан на YouTube-канале «На кухне у Любани».