Яркая и ароматная творожно-морковная запеканка: готовим каждый день, остановиться не можем — простой рецепт

Предлагаем разнообразить свое меню запеканкой из творога и моркови. Она получается яркой и очень сочной. Вкус - просто нежнейший. При этом готовить ее легко и в удовольствие.

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Ингредиенты: 500 граммов творога, 2 моркови, полстакана сахара, 2 столовые ложки манной крупы, 3 яйца, 3 столовые ложки молока, щепотка соли, ванилин на кончике ножа, 1 чайная ложка растительного масла.